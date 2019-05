Gatta bloccata su un albero da due giorni, strada chiusa un’ora per il recupero

Il felino era rimasto a circa 30 metri di altezza sulla pianta di un privato. Traffico interrotto all’ingresso del paese per installare la piattaforma

Un tratto della strada provinciale 9 alle porte di Fusignano, più di preciso la rampa del fiume Senio tra via Rossetta e via dei Martiri, è rimasto chiuso al traffico per circa un’ora e mezza nel pomeriggio di oggi, 24 maggio, per consentire il recupero di una gatta rimasta bloccata su un albero a circa 30 metri di altezza. Lo si apprende dalla pagina Facebook della polizia locale della Bassa Romagna che ha coordinato le operazioni.

Il felino era sulla pianta da un paio di giorni e non riesciva a scendere. In mattinata erano intervenuti i vigili del fuoco ma la squadra ha ritenuto che la scala in dotazione non potesse raggiungere l’altezza sufficiente per il recupero. La padrona del gatto ha quindi deciso di rivolgersi a sue spese a una ditta privata per riabbracciare l’animale.

La vicenda della gatta intrappolata sull’albero è diventata una sorta di telenovela web sulla pagina Facebook “Sei di Fusignano se” dove da due giorni la padrona pubblica aggiornamenti e tanti le chiedevano di continuare a farlo con messaggi di incoraggiamento per l’animale. Gioia collettiva quando è stato annunciato l’avvenuto recupero.