La città celebra i sessant’anni dalla rinascita del palio del Niballo

La mostra sarà inaugurata venerdì al Palazzo delle Esposizioni. I visitatori potranno scoprire come è rinata la storica giostra

Nella ricorrenza dei 60 anni del Palio la Deputazione per il Niballo offrirà alla città una mostra intitolata “Un bersaglio cercato da secoli – 1959 fu l’inizio del Palio del popolo di Faenza”, per raccontare come è nato il Palio dell’epoca moderna a Faenza e per far conoscere al pubblico cosa avviene dietro le quinte del Niballo.

Accompagnando i visitatori a conoscere ciò che è accaduto nel giugno del 1959 con la rinascita del Palio di Faenza e poi via via attraverso l’esposizione di costumi, armature e insegne oggi non più visibili al grande pubblico, la mostra divulgherà la memoria di quanto accaduto in questi primi 60 anni di Palio.

La mostra sarà inaugurata venerdì 7 giugno alle ore 18 a Palazzo delle Esposizioni – Corso Mazzini, 92 Faenza, e sarà aperta al pubblico dal 9 giugno al 26 giugno, tutti i giorni tranne il lunedì, dalle ore 17 alle ore 20. Per prenotazioni di gruppi e per visite guidate è possibile contattare il numero di telefono 339- 4308411.