Ottime nuove sul fronte epidemia: sette giorni di fila senza traccia di virus

Ancora doppio zero per contagi e decessi in provincia di Ravenna. In regione appena 14 nuovi positivi e 4 morti

Ancora un doppio zero in provincia di Ravenna per quanto riguarda i dati su casi positivi e decessi da coronavirus. D’altra parte si segnalano 2 guarigioni complete e complessivamente sono ferme a 80 unità le persone in quarantena e sorveglianza attiva in quanto contatti stretti con casi positivi o rientrate in Italia dall’estero.

Viste le circostanze che evidenziano praticamente una “scomparsa” delle tracce del coronavirus sul territorio ravennate il sindaco De Pascale oggi ha voluto sottolineare il dato: «Sette giorni a 0 contagi e 0 decessi. Da più di 3 mesi ogni sera comunico ai miei cittadini e alle mie cittadine il report della situazione epidemiologica. Ci sono stati giorni difficili, in cui i numeri destavano preoccupazione e smarrimento, ma anche nei giorni più duri e bui, non abbiamo mai smesso di avere fiducia nella nostra comunità; mai una volta ho avuto la percezione che Ravenna si perdesse d’animo in questa battaglia contro il virus, anzi l’ho vista diventare ancora più forte e coesa. Oggi i numeri ci confortano e ci danno coraggio. La guerra al Covid non è ancora finita, dobbiamo tenere alta la prudenza e continuare a rispettare con attenzione le regole contro la diffusione del contagio, ma concediamoci la soddisfazione della prima settimana senza contagi né decessi».

Per quanto riguarda l’orizzonte più ampio dell’Emilia-Romagna i nuovi casi positivi sono 14 in più rispetto a ieri, di cui 10 persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening regionale.

Sono stati individuati nelle provincie di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara. Solo uno a

I tamponi effettuati sono 4.806, che raggiungono così complessivamente quota 355.952, più 484 test sierologici. Le nuove guarigioni sono 98, per un totale di 21.405: oltre il 76% sul totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia. Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 2.328 (–88 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.051 (l’88% di quelle malate), –74 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 32 (–3). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid, scesi a 245 (–11).

Sono 4 i nuovi decessi: due uomini e due donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna i decessi sono arrivati a 4.175. Per quanto riguarda la provincia di residenza, 1 decesso si è avuto in quella di Reggio Emilia, 2 in quella di Modena, 1 in quella di Bologna (nessuno nell’Imolese).

Nessun decesso nelle province di Piacenza, Parma, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e da fuori regione.