Il Covid uccide ancora: l’87esima vittima in provincia è un uomo di 82 anni

Secondo decesso in giugno, il primo avvenne a metà marzo. Sono però zero i nuovi contagi odierni: su 1.036 casi ci sono novecento guariti

Il bollettino quotidiano sull’evoluzione dell’epidemia di Covid-19 in provincia di Ravenna registra oggi, 18 giugno, un nuovo decesso. Si tratta di un uomo di 82 anni ricoverato da tempo, è il secondo decesso di giugno. Sale così a 87 il totale delle vittime da coronavirus nel Ravennate. L’epidemia è comparsa tra i 18 comuni per la prima volta a fine febbraio mentre il primo decesso è del 13 marzo. Il conteggio totale dei morti comprende persone residenti in provincia ma anche persone residenti fuori e decedute durante ricoveri in strutture del territorio.

La giornata odierna registra però anche un dato positivo ed è la mancanza di nuovi contagi che restando quindi 1.036. Tra questi ci sono quasi novecento guarigioni complete (12 le nuove accertate oggi). Sono, infine una settantina le persone in quarantena e sorveglianza attiva in quanto contatti stretti con casi positivi o rientrate in Italia dall’estero.