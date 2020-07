Altri 5 positivi in provincia: tutti asintomatici, erano già in isolamento

Non ci sono guarigioni o decessi. Il totale dei casi raggiunge 1.078. In regione sono 29mila

In provincia di Ravenna si registrano oggi, 6 luglio, cinque nuove positività al coronavirus. Si tratta di pazienti di sesso maschile già in isolamento domiciliare perchè rientrati dall’estero, tutti asintomatici. Oggi non si registrano nuovi decessi nè nuove guarigioni complete, ma vi sono tre guarigioni cliniche di pazienti che dovranno effettuare i tamponi di negativizzazione. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate sono 1.078 (di cui 900 guariti e un centinaio deceduti).

Dall’inizio dell’epidemia da coronavirus in Emilia-Romagna si sono registrati 28.675 casi di positività, 38 in più rispetto a ieri, di cui 33 persone asintomatiche individuate nell’ambito del contact tracing e dell’attività di screening regionale. Per quanto riguarda i 5 sintomatici (2 a Bologna e 3 a Modena), si tratta per la maggior parte di situazioni riconducibili a focolai esistenti o a casi già noti. Non si registra nessun decesso in tutta l’Emilia-Romagna. Il numero totale resta quindi 4.268. I nuovi tamponi effettuati sono 2.371, che raggiungono così complessivamente quota 519.586, a cui si aggiungono altri 1.193 test sierologici. Le nuove guarigioni sono 3 per un totale di 23.343, l’81,4% dei contagiati da inizio crisi. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.064 (35 in più rispetto a ieri).