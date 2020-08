Covid, 91 casi tra i clienti delle Indie. Ausl: «Troppi per un evento unico»

Campagna di tamponi tra chi era nella discoteca di Cervia a Ferragosto, 1.300 si sono fatti avanti. L’azienda sanitaria specifica che gli stili di vita dei giovani li espongono a numerose occasioni di contagio

Salgono a 91 le persone positive al coronavirus individuate con i tamponi fatti a chi era alla discoteca Indie di Cervia a Ferragosto e ha risposto all’appello dell’Ausl per sottoporsi al test dopo che tra il 22-23 agosto erano emersi una decina di casi che avevano in comune la partecipazione alla serata. I positivi sono residenti tra le province di Ravenna (48) e Forlì-Cesena (43). All’invito delle autorità sanitarie – grazie anche alla collaborazione dei gestori che hanno partecipato alla ricerca dei contatti – hanno già risposto diverse centinaia di ragazzi per richiedere il tampone: 590 a Ravenna, 510 a Forlì, 250 a Cesena. Nel locale quella sera c’erano circa 1.500 persone.

Un comunicato dell’Ausl prova a fare chiarezza sulla vicenda Indie, anche dopo le polemiche sollevate dai gestori che si sarebbero sentiti sotto accusa: «Un tale numero di positività, troppo elevato per essere riconducibile ad un unico evento puntuale, non consente di correlare tutti i contagi alla sola partecipazione alla serata del 15 agosto alla discoteca. È invece verosimile che le abitudini e gli stili di vita dei giovanissimi, non sempre basati su canoni di massima prudenza che sono invece raccomandabili in questo periodo di circolazione del virus, li abbiano esposti a numerose e diverse occasioni di contagio». Vale la pena ricordare che né l’azienda sanitaria né i media hanno mai affermato che i positivi rintracciati tra i clienti di quella sera si siano necessariamente contagiati quella sera.

Nella giornata odierna, 27 agosto, nel territorio provinciale di Ravenna si sono registrate 33 nuove positività (in totale 1.356 da fine febbraio): sono tutti in isolamento domiciliare e 13 lo erano già al momento della diagnosi, 11 persone hanno sintomi e 22 sono asintomatiche.

Nel dettaglio, 14 positività sono riconducibili in maniera diretta o indiretta alle Indie (11 erano nel locale e tre sono loro contatti). Dei rimanenti casi, 9 sono contatti stretti di casi già noti, 5 positivi sono stati individuati grazie a controlli effettuati sui luoghi di lavoro, 3 erano di rientro dall’estero (2 dalla Grecia e 1 dall’Ucraina) mentre due erano di ritorno dalle vacanze in Italia (Sardegna e Lago Maggiore).

Si sono registrate le guarigioni definitive di undici persone (doppio tampone negativo entro 48 ore) e così il conto totale di chi ha lasciato la malattia alle spalle in questa provincia raggiunge 1.056. I decessi sono 92.