Avevano ottenuto il bonus per la Dad, ma i figli non erano iscritti a scuola

Si tratta di 550 euro da utilizzare per l’acquisto di computer e tablet. Denunciati

Sulla base delle segnalazioni di abbandono scolastico per quattro minorenni da parte del Servizio Istruzione della Romagna Faentina, gli agenti della polizia locale di Faenza hanno denunciato per truffa aggravata i quattro genitori.

Esaminando le relative pratiche i vigili hanno notato che le quattro famiglie dei rispettivi ragazzi avevano chiesto e ottenuto i bonus messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna del valore di 550 euro ciascuno per l’acquisto di attrezzatura digitale per permettere, a chi non ne aveva la possibilità, di disporne per seguire le lezioni a distanza.

Le indagini della polizia locale hanno accertato che tre degli gli studenti non erano mai stati iscritti a scuola nel quarto caso invece lo studente aveva frequentato un solo giorno.