La Romagna faentina contro le guardie svizzere del Papa in un’amichevole di calcio

Gara in programma l’1 marzo in Vaticano. Prima una visita al comando del Corpo dello Stato pontificio

La Romagna faentina affronta le guardie svizzere del Papa. È la sfida che andrà in scena l’1 marzo in Vaticano per un’amichevole di calcio a otto. Una delegazione di ventiquattro dipendenti ed ex dipendenti dell’Unione Romagna faentina, di cui sedici attivi nel gruppo sportivo della polizia locale, si recherà nello Stato pontificio per la partita.

Prima della gara la delegazione manfreda parteciperà a una visita guidata in Vaticano e visiterà il comando delle guardie svizzere, dove omaggerà il corpo armato del Pontefice con alcuni oggetti di ceramica faentina.

Il gruppo sportivo della polizia locale non è nuovo a trasferte e incontri in Italia e all’estero, resi possibili grazie ai contatti coltivati nel tempo con i gruppi sportivi di forze armate attivi a livello italiano e internazionale. Un esempio datato 1980 è la visita della polizia municipale di Faenza ai colleghi della celebre forza di polizia britannica Scotland Yard. In tempi più recenti il gruppo ha vinto il Trofeo dell’Amicizia contro la gendarmeria di San Marino.