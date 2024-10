Ancora un incidente in via S. Alberto: muore titolare della Taverna di S. Romualdo

Antonio Mazzetti, 58 anni, è finito con la propria moto contro un trattore

Ancora un incidente mortale nel Ravennate. Ancora in via Sant’Alberto, a distanza di poco più di 24 ore da quello di sabato 12 ottobre. Ancora un motociclista, come quello di Bagnacavallo di sabato sera.

Tutto è avvenuto poco dopo le 17, all’altezza dell’incrocio con via Carlina, tra Ca’ Bosco e San Romualdo. A perdere la vita un nome noto del panorama della ristorazione locale, Antonio Mazzetti, chef e titolare della vicina Taverna di San Romualdo. Fatale uno scontro con un trattore che stava procedendo verso Sant’Alberto e stava svoltando a sinistra in via Carlina. Mazzetti proveniva dalla direzione opposta, in sella a una motocicletta. Sull’asfalto ancora i segni della frenata, che non è stata sufficiente a evitare l’impatto, violentissimo.

Sul posto i sanitari del 118, che hanno tentato inutilmente di rianimare l’uomo, di 58 anni. La polizia locale di Ravenna ha chiuso temporaneamente la strada e sta cercando di ricostruire nei dettagli l’accaduto.