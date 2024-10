Tampona un’auto sulla Naviglio: muore motociclista. È la terza vittima in un giorno

Scontro fatale per un 40enne

Un motociclista di 40 anni è morto in un incidente lungo la “Naviglio”, alle porte di Bagnacavallo. Si tratta del terzo sinistro mortale avvenuto nello stesso pomeriggio sulle strade della provincia di Ravenna dopo quelli di Sant’Alberto e Glorie di Mezzano.

Il terzo incidente è avvenuto attorno alle 18.30: per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale della Bassa Romagna, il motociclista avrebbe tamponato un’auto, finendo poi nella corsia opposto dove si sarebbe scontrato con un’altra auto, con a bordo una famiglia.

Violentissimo l’impatto. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno tentato di rianimare l’uomo per diversi minuti, invano. Via Naviglio è rimasta chiusa, con i conseguenti disagi al traffico.

Le foto sono di Massimo Argnani.