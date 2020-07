“DNA”, a ritmo di rock psichedelico il racconto della scienza in scena a Lugo

Appuntamento stasera 26 luglio al Pavaglione con il singolare spettacolo dei Deproducer

Fra gli spettacoli proposti da Ravenna Festival al Pavaglione di Lugo c’è anche il singolare DNA, che intreccia divulgazione scientifica, brani musicali inediti, immagini suggestive e una scenografia costruita ad hoc, sotto l’etichetta Deproducer, collettivo di artisti fondato da Vittorio Cosma (già PFM e storico collaboratore di Elio e le Storie Tese), in una produzione realizzata in collaborazione con la Fondazione AIRC.

In scena veste i panni del front-man l’eminente filosofo ed evoluzionista Telmo Pievani, titolare, presso l’Università di Padova, della prima cattedra italiana di Filosofia delle Scienze Biologiche. A questo narratore d’eccezione si affiancano lo stesso Vittorio Cosma alle tastiere, Roberto Angelini voce e chitarra, Luca Cognetti alla chitarra, Gianni Maroccolo al basso e Simone Filippi alla batteria, uniti nella missione di «parlare delle cose che ci circondano, pur in un mondo che ci spinge continuamente a non pensare – spiega Cosma – La scienza custodisce concetti di grande poesia: partendo dal dato scientifico per arrivare ad associazioni emotive ed etiche, proponiamo uno spettacolo psichedelico e super pop».

Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org.

L’evento è visibile anche in diretta streaming su www.ravennafestival.live