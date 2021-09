Con Ravenna Teatro un poliedrico cartellone per far rivivere i palcoscenici

In rassegna, all’Alighieri, Almagià e Socjale e nel rinnovato Rasi, oltre 40 spettacoli dal 28 settembre al’1 maggio. Vendita abbonamenti dal 5 ottobre

C’è grande fermento, in questo scorcio di fine estate, nel mondo teatrale ravennate, pronto per una riapertura dei sipari “in presenza”, magari con un capienza delle sale vicina al cento per cento (oggi è ammessa al 50%), come si sta discutendo in questi giorni a livello nazionale.

In particolare, Ravenna Teatro ha presentato una stagione ricchissima di spettacoli e di mirabili progetti in divenire, una straordinaria e inedita risposta creativa alle costrizioni della pandemia.

Innanzitutto, va sottolineato l’avvio quest’estate del cantiere di ristrutturazione dello storico Teatro Rasi, oggi in piena attuazione, che restituirà la struttura a Ravenna Teatro, come sede centrale produttiva e di programmazione, e agli spettatori, in una veste più funzionale, sicura, agevole e confortevole, sia per chi ci lavora sia per il pubblico. Un rinnovamento che peraltro segna, anche simbolicamente, – dal 1991 al 2021 – trent’anni di stagioni, collaborazioni, creazioni, pensieri nell’esperienza di Ravenna Teatro. Il ritorno alla piena attività del palcoscenico è fissata per il febbraio 2022, che vedrà il Rasi ospitare diversi spettacoli ed eventi in cartellone.

Fra le novità de La Stagione dei Teatri – evidenziano gli organizzatori – «non solo una ripartenza, bensì di un vero e proprio rilancio, con la necessità di ripensare una direzione, di rimarcare l’importanza di prendersi dei rischi. Da questo periodo di riflessione è scaturita Malagola, l’invenzione della fondatrice del Teatro delle Albe Ermanna Montanari (con il suo sapiente percorso di ricerca vocale e musicale), uno spazio per la ricerca, lo studio e la creazione che rappresenta un nuovo segno indispensabile per il nostro futuro. È proprio con la nascita di questo Centro studi sulla voce che indichiamo la direzione che il nostro teatro seguirà in questa stagione e in quelle a venire, e su cui abbiamo costruito il programma di quest’anno».

Il progetto Malagola ospiterà Maestri come Mariangela Gualtieri, Meredith Monk, Moni Ovadia o Roberto Latini che – oltre il lavoro seminariale e di ricerca – saranno fra i protagonisti della stagione teatrale.