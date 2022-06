«Con Battiato eravamo come fratelli. Artista unico, un vero monumento»

E di Over And Over Again cosa può anticipare?

«È il concerto che sto portando in giro in questo periodo. In realtà lo avevo pensato in occasione dei 40 anni de La voce del padrone, ma dopo quel terribile 18 maggio del 2021, lasciai perdere. Ora, anche su sollecitazione della sua famiglia, ho ripreso quell’idea iniziale. Non è stato facile scegliere le canzoni da proporre in concerto: quando suonavo con Franco, selezionavamo insieme la scaletta dei concerti. Ora, senza lui, mi sento in grande imbarazzo. Comunque posso dire che ci saranno “L’ombra della luce”, “L’oceano di silenzio”, “La cura”, “Voglio vederti danzare”, tutti i brani che hanno fatto la sua storia d’autore. E ci sarà anche un pezzo strumentale, “Luna indiana”, tratto da L’era del cinghiale bianco. Sarà un vero e proprio viaggio musicale: con me sul palcoscenico ci saranno il cantautore Fabio Cinti, molto vicino a Franco negli ultimi tempi, e il Nuovo Quartetto Italiano, il quartetto d’archi col quale abbiamo lavorato tantissimo. Ogni canzone sarà accompagnata da un video realizzato da diverse persone; persone che hanno vissuto Battiato e che hanno voluto regalargli un pensiero. Tra loro, il giornalista Vincenzo Mollica».

Qual è l’eredità più importante che ci ha lasciato Franco Battiato?

«Un musicista da cui abbiamo ereditato tantissimo: da quando non è più tra noi, si parla continuamente di lui. Ci ha lasciato tanto culturalmente. Franco era uno che si interessava di tante cose, cercava, scopriva strade diverse. Insieme abbiamo suonato dappertutto e spesso in luoghi speciali, dall’India a Los Angeles, da Londra al Libano. Seguiva il pensiero filosofico di Gurdjieff; è stato anche il primo artista ad esibirsi davanti al Papa. Dico sempre che Battiato è un autentico monumento. È stato un artista unico, completo, a 360 gradi: ha scritto diverse opere, una messa, un balletto e ha diretto vari film, composto musiche per cinema e teatro; dipingeva anche. E non dimentichiamoci che era una persona molto ironica, divertente: raccontava sempre un sacco di barzellette. Molti lo consideravano distante… Invece era una persona buona, cordiale, di animo profondamente gentile».