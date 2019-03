Differenziata, dall’1 aprile Hera consegna i nuovi contenitori alle case sparse

Da maggio la raccolta stradale dei rifiuti nelle zone residenziali organizzata in raggruppamenti di contenitori

Prenderà il via lunedì 1 aprile la consegna da parte di Hera di nuovi contenitori per un miglior svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti nelle case sparse del comune di Bagnacavallo. La consegna si concluderà entro Pasqua.

Si partirà dalla cintura attorno al centro per poi procedere verso le zone più periferiche. I nuovi bidoncini, come anticipato nella lettera inviata a tutti gli interessati, verranno consegnati da personale incaricato da Hera. Per verificare che si tratti effettivamente di una persona incaricata da Hera, è attivo un numero verde gratuito, 800 862328, i cui operatori hanno l’elenco delle targhe dei mezzi utilizzati per la distribuzione dei materiali e i nominativi delle persone incaricate. Gli incaricati di Hera, oltre ad essere dotati di tesserino identificativo, indossano un gilet verde con scritto “Staff raccolta differenziata”. Il servizio di raccolta rifiuti e il relativo calendario non subiranno modifiche.

L’iniziativa rientra nel potenziamento e nella progressiva riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti. Il progetto prevede che, dal mese di maggio, la raccolta stradale dei rifiuti urbani nelle zone residenziali (sono escluse le case sparse e il centro storico di Bagnacavallo, serviti dal porta a porta) venga gradualmente organizzata in Isole ecologiche di base, cioè raggruppamenti di contenitori stradali che consentiranno di effettuare in un unico luogo la raccolta separata dei rifiuti. Nelle Isole ecologiche di base sarà infatti possibile conferire carta/cartone, plastica, vetro/lattine, organico, rifiuti vegetali e indifferenziato.

L’obiettivo primario del progetto è quello di raggiungere il 79 percento di raccolta differenziata entro il 2020 (come previsto dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti) al quale si somma la riduzione del 20 percento della produzione di rifiuti. Per questo in futuro verranno adottate precise modalità per misurare la quantità di rifiuti indifferenziati e organici prodotti da ogni singola utenza per giungere a pagare con la “tariffa puntuale”, cioè in base a quanto realmente prodotto.

Per le informazioni relative al nuovo progetto sono a disposizione il Servizio Clienti 800 862328 del Gruppo Hera (numero gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18), il sitowww.ilrifiutologo.it e l’email iebbassaromagna2019@gruppohera.it.

Oltre a Bagnacavallo, sono coinvolti nel progetto i comuni di Alfonsine, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Massa Lombarda e Sant’Agata sul Santerno.