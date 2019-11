L’ex ministro Elsa Fornero a Ravenna per parlare di pensioni

Il 15 novembre alla sala D’Attorre per un evento organizzato da due cittadini

L’ex ministro del Lavoro Elsa Fornero sarà il 15 novembre (alle 18) a Ravenna per presentare alla Sala D’Attorre per illustrare lo stato del welfare in Italia, dedicando particolare attenzione al tema delle pensioni.

Al termine dell’incontro ci sarà spazio per approfondimenti e dialogo.

L’evento è organizzato a titolo personale da due privati cittadini (Andrea Calafiore e Filippo Onoranti) “per offrire alla cittadinanza un’occasione di approfondimento su uno dei nodi cruciali dell’economia nazionale”.