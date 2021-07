Partiti i saldi, Tagiuri (Confesercenti): «La cura dei negozi è alternativa al web»

Dal 3 luglio sconti in Emilia-Romagna. Il presidente dell’associazione di categoria parla di boccato di ossigeno per le imprese

In Emilia-Romagna il 3 luglio sono iniziati i saldi estivi e il presidente di Confesercenti Ravenna, Mauro Tagiuri, commenta l’atteso momento: «Un’ottima opportunità per i clienti di fare shopping a prezzi molto vantaggiosi, il commercio di vicinato ed in generale i piccoli punti vendita offrono assortimento di qualità e una cura nell’esperienza di acquisto che diventa sempre più incisiva rispetto alle scelte fatte da schermo, sul web».

Tagiuri è imprenditore nel settore dell’abbigliamento, titolare degli omonimi negozi in centro: «Le persone possono approfittare dei saldi per concludere acquisti rimandati e per l’economia del piccolo commercio rappresentano una boccata d’ossigeno. La bella stagione permette di vivere l’esperienza degli acquisti come un evento piacevole, da fare insieme alle famiglia e alle amicizie: finalmente l’estate ci regala momenti di condivisione e lo shopping è uno di questi».

Il presidente di Confcommercio ricorda che tutta la filiera della moda necessita di un intervento governativo, «poiché la pandemia non ha fatto che amplificare i problemi già esistenti in tutto il settore, dalla produzione alla vendita al dettaglio: occorre davvero un sostegno concreto che chiediamo da tempo».