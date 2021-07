Inaugurata la nuova Casolana: 4 milioni di euro per la messa in sicurezza

La strada ora è provinciale, collegamento nevralgico tra Riolo, Casola e Castel Bolognese

È stata inaugurata questa mattina, 5 luglio, la strada provinciale 306R Casolana, ex strada statale 306 Casolana, protagonista di una serie di interventi mirati alla messa in sicurezza e all’eliminazione dei punti critici dell’arteria stradale, centro nevralgico di collegamento tra i comuni di Riolo Terme, Casola Valsenio e Castel Bolognese. I lavori, conclusi lo scorso novembre, sono stati realizzati dalla Provincia di Ravenna a seguito di un finanziamento della Regione Emilia-Romagna, per un importo complessivo di quasi quattro milioni di euro.

La messa in sicurezza della Casolana rientra nell’ambito delle azioni infrastrutturali effettuate dalla Provincia di Ravenna volte all’innalzamento ed al miglioramento del livello prestazionale di alcuni tratti della rete stradale provinciale di importanza strategica per lo scenario di mobilità del territorio, in linea con le finalità programmatiche del Piano regionale integrato dei trasporti.

In particolare, l’intervento è stato finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza per il traffico veicolare e pesante nel tratto della ex strada statale 306 Casolana posto in prossimità dell’abitato di Isola, frazione del Comune di Riolo Terme. L’operazione ha consentito il miglioramento della geometria del tracciato esistente mediante l’eliminazione di un tornante, a cui ha fatto seguito la costruzione di un nuovo ponte sul Rio Ca’ Brete. Si è inoltre proceduto all’adeguamento funzionale della sezione stradale al modulo C1 (due corsie di larghezza ciascuna pari a 3,75 metri e due banchine pavimentate di larghezza ciascuna pari a 1,50 metri) per l’intero tratto stradale oggetto di intervento e alla razionalizzazione degli innesti della viabilità minore. Infine sono stati realizzati interventi di consolidamento dei versanti presenti sulla strada provinciale.

All’inaugurazione erano presenti il consigliere delegato alla Viabilità per la Provincia di Ravenna Nicola Pasi, il presidente dell’Unione Romagna Faentina Massimo Isola, il sindaco di Riolo Terme Alfonso Nicolardi e il sindaco di Casola Valsenio Giorgio Sagrini.

«Questa inaugurazione segna la conclusione di un importante intervento su quella che è una delle principali arterie stradali di collegamento del territorio – commentano il presidente della Provincia Michele de Pascale e il consigliere provinciale delegato alla Viabilità Nicola Pasi -. La strada provinciale 306R Casolana riveste un ruolo strategico nell’ambito della mobilità non solo provinciale ma anche regionale: l’arteria unisce infatti la via Emilia e la regione Toscana e rappresenta il principale collegamento viario a servizio dei numerosi centri abitati e delle attività produttive presenti lungo la vallata del fiume Senio. Quello di oggi è il risultato di un virtuoso lavoro di squadra tra Provincia e Comuni finalizzato a svolgere i lavori, di rilevante impatto strutturale, limitando il più possibile i disagi per i residenti e gli utenti della strada. Un sentito ringraziamento va agli abitanti del territorio, che hanno vissuto gli sviluppi dell’intervento in piena sinergia con l’ente, e all’intera macchina organizzativa, in cui ognuno ha portato il proprio prezioso contributo, così da rendere la Casolana una strada più sicura ed idonea alle esigenze del territorio. Sulla stessa strada saranno di prossimo avvio i lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico del Ponte sul Senio, detto “della Chiusa”, all’uscita di Riolo Terme. La Provincia di Ravenna ha inoltre recentemente affidato la progettazione della variante di Borgo Rivola finalizzata al reperimento delle risorse necessarie a completare l’adeguamento dell’intero asse stradale”.