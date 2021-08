La catena etica con cibi selezionati per cani e gatti apre anche a S. P. in Vincoli

Terzo punto vendita in provincia per Robinson Pet Shop

Nuovo punto vendita in provincia di Ravenna per Robinson Pet Shop, la catena etica interamente dedicata al benessere degli animali nata vent’anni fa a Cesena da un’intuizione di Gianni Casadei e della moglie Simona Buda.

Dopo gli shop di Ravenna (in via Panfilia 66) e di Cervia (in via Caduti per la libertà 40), inaugura a San Pietro in Vincoli un nuovo punto vendita, il primo nel forese ravennate. Lo shop, che si trova in via Epaminonda Farini 30, aprirà giovedì 26 agosto. Si tratta della dodicesima rivendita in Romagna.

Sugli scaffali, i clienti non trovano i prodotti tipici della grande distribuzione, «ma – assicura l’azienda in una nota inviata alla stampa – cibi per cani e gatti selezionati e realizzati con ingredienti biologici, a km0, naturali e Human Grade (vale a dire provenienti dalla filiera alimentare umana, ndr)».