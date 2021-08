Start cerca 45 autisti di bus tra 25 e 29 anni di età per la Romagna

La società pubblica raccoglie le candidature online e a fine settembre organizza un open day al circuito di Misano

L’azienda del trasporto pubblico su gomma in Romagna, Start, cerca nuovi autisti per i bus e avvia il progetto Scuderia Start: l’obiettivo, entro i primi mesi del 2022, è quello di inserire in organico 45 giovani autisti tra i 25 e i 29 anni per rinforzare e ringiovanire l’attuale organico, composto da 711 autisti sui 954 dipendenti complessivi.

Sul sito di Start Romagna, compilando il modulo di iscrizione, è possibile fare domanda per partecipare all’open day in programma a Misano il 29 e 30 settembre, dove sarà possibile prendere contatto con lo scenario nel quale si svolge la professione di autista. Al di là della partecipazione all’evento a Misano World Circuit, sul sito ci sono tutte le informazioni utili per candidarsi a diventare protagonista della Scuderia Start.

L’open day avverrà alla prossima edizione di Ibe Driving Experience al circuito di Misano, evento dedicato alla bus travel industry. Ibe è la formula innovativa su due giorni e organizzata con incontri e test drive, promossa da Italian Exhibition Group per bus operator privati e operatori del trasporto pubblico locale. Una vera driving experience, completata da convegni e workshop formativi. L’invito alla partecipazione gratuita è rivolto da Start Romagna a coloro che vorranno avvicinarsi a questa professione.

«La dimensione professionale dell’autista è in evoluzione – spiega Roberto Sacchetti, presidente di Start Romagna –, i bus sono ormai un concentrato di tecnologia che si abbina all’indubbio valore di svolgere un mestiere a contatto con le persone e con l’ambiente. Lavoriamo da qualche mese a questo progetto innovativo che è anche un percorso formativo, capace di attirare attenzione e partecipazione di sponsor istituzionali. Start Romagna è un’azienda pubblica solida e si impegna coi candidati ad agevolarli anche economicamente per conseguire la patente di guida, una barriera che spesso demotiva i giovani».