Il bilancio preconsuntivo 2021 di Federcoop Romagna, la società di servizi e consulenza avanzata alle imprese di Legacoop Romagna, prevede che i ricavi totali supereranno i 5,2 milioni di euro, in linea con il budget impostato a inizio anno, così come il risultato ante imposte, previsto in utile di oltre 100mila euro. I dati sono stati presentati dal direttore tecnico Maurizio Talli e dalla responsabile amministrativa Cristina Montaguti.

«Il preconsuntivo – dichiara il presidente Mario Mazzotti – conferma che le tante azioni che abbiamo messo in campo in favore delle imprese, ci hanno consentito di mantenere un saldo legame con le imprese cooperative romagnole. Dopo una prima fase in cui le aziende ci chiedevano soprattutto un lavoro di analisi e interpretazione delle norme, ora sappiamo di doverle soprattutto affiancare nei processi, in atto, di miglioramento organizzativo, di innovazione tecnologica e di prodotto, diventando protagonisti della fase positiva che il Paese attende di potere vivere, grazie al Pnrr».

A inizio novembre è stata inaugurata un nuova ala di uffici nella sede di Ravenna. Tre sale ricavate da un’area inutilizzata al secondo piano dello stabile in via Faentina 106. Verranno utilizzate per una parte della segreteria, per i servizi alle imprese e per i servizi immobiliari. Completa

l’insediamento una sala riunioni. La struttura sta ampliando la gamma di servizi e l’organico tra fine 2021 ed inizio 2022 sarà allargato ad ulteriori 14 persone. Il miglioramento degli spazi di Ravenna è arrivato dopo la nuova sede di Cesena e l’intervento su quella di Rimini. Ora è in programma un ampliamento della sede di Forlì.