Profumi marocchini al borgo San Rocco: inaugura il ristorante Marrakech

Taglio del nastro con l’assessora comunale al Commercio. Il locale ha un centinaio di coperti

Taglio del nastro a Ravenna, alla presenza anche dell’assessora comunale al Commercio Annagiulia Randi, per il nuovo ristorante Marrakech. L’inaugurazione si è svolta nel pomeriggio di oggi, 4 dicembre, al termine dei lavori di ristrutturazione. Come intuibile dalla scelta del nome, il locale propone cucina marocchina in via Circonvallazione al Molino, nel parcheggio sul retro dell’enoteca Bastione dove in passato era operativo un pub. Quattro sale, arredate in stile marocchino, una diversa dall’altra, e un centinaio di coperti. I titolari sono Mohammed Kamal e Smatt Abdellatif.