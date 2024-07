Sopralluogo degli assessori sui cantieri nelle scuole: «Procedono come previsto»

Tre cantieri attivi tra scuola dell’infanzia e scuola primaria

L’amministrazione comunale di Bagnacavallo ha svolto un sopralluogo nei tre cantieri attivi nella scuola dell’infanzia Arcobaleno e nella scuola primaria. Erano presenti gli assessori ai Lavori pubblici Francesco Ravagli e alla Scuola Fabio Bassi e l’ingegnera Laura Cimatti dell’Ufficio tecnico del Comune.

Dei tre cantieri in essere, due sono finanziati dal Pnrr: l’adeguamento sismico della scuola dell’infanzia Arcobaleno per un importo di 600mila euro e la messa in sicurezza della copertura della palestra della scuola primaria F. Berti per un importo di 240mila euro.

Il terzo cantiere invece, completamente finanziato con risorse proprie del Comune per 400mila euro, è relativo al secondo lotto del miglioramento sismico della scuola primaria.

I lavori vengono eseguiti, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, dall’impresa Safer di Lugo e, per quanto riguarda la primaria, da Ra.Ma. di Bologna (messa in sicurezza della copertura della palestra) e dal Consorzio Cear di Ravenna (miglioramento sismico).

«Abbiamo constatato che attualmente tutto procede secondo i tempi previsti – commenta l’assessore Ravagli – per fare in modo che tutte le bambine e i bambini possano regolarmente rientrare nelle loro classi per l’inizio del nuovo anno scolastico.»

«Il tema degli investimenti scolastici è per noi una priorità assoluta – osserva l’assessore Bassi – e gli attuali interventi fanno seguito ai numerosi lavori realizzati negli anni precedenti. Con queste ulteriori opere continua il percorso di rinnovamento delle scuole del nostro territorio affinché gli alunni crescano in strutture sempre più sicure, sostenibili e accoglienti.»

Per seguire passo passo l’avanzamento dei lavori dei nove cantieri Pnrr e di quello per la realizzazione del sottopasso di via Bagnoli è stata creata un’apposita sezione speciale sul sito del Comune.