Oltre un milione di euro dai fondi Pnrr per 9 interventi a Fusignano: 6 già conclusi

Ecco l’elenco degli investimenti con le risorse europee: sicurezza sismica, migliorie idrogeologiche e efficientamento energetico nelle scuole

A Fusignano sono nove gli interventi finanziati grazie ai fondi europei messi a disposizione dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che si stanno concretizzando in queste settimane.

Per la missione che include gli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni sono sei i lavori già conclusi, tutti interamente finanziati dal Piano (quasi 300mila euro): in via Cantagallo e alcuni tratti di via Pratolungo il ripristino e la messa in sicurezza del percorso ciclopedonale (costo complessivo 40mila euro); l’abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola primaria succursale di Fusignano (27.400 euro); l’adeguamento alle norme antincendio in varie strutture comunali (34.500 euro); l’efficientamento energetico del sistema di raffrescamento della biblioteca comunale (35mila euro); il rifacimento di marciapiedi e percorsi pedonali nell’area compresa tra le vie Buozzi, Modena, Marzabotto, Bologna (68mila euro); l’efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica nelle vie Vittorio Veneto e Santa Barbara (70mila euro).

Altri tre interventi rilevanti finanziati con fondi Pnrr (un milione dal Pnrr) riguardano invece la realizzazione della cassa di espansione «Santa Barbara» (300mila euro interamente finanziati dal Pnrr, in fase di completamento), il miglioramento sismico della scuola primaria “Luigi Battaglia” (715mila euro di cui 463mila finanziati con fondi Pnrr e 252mila con risorse comunali, attualmente in fase di progettazione esecutiva – i lavori partiranno entro l’estate 2024 salvo imprevisti) e l’adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado “Renato Emaldi” (interamente finanziato dal Pnrr, lavori in via di conclusione).