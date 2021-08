Salvini sul palco, Berlusconi al telefono, Vespa in mezzo: riparte l’asse Lega-Fi

Alla festa del Carroccio in piazzale Salinari il giornalista Rai è il cerimoniere del nuovo tentativo di costruire una federazione di centrodestra

L’idea di una federazione del centrodestra, unita e compatta alle elezioni amministrative di ottobre e forse pure alle Politiche del 2023, riparte da Cervia. Ieri sera, 31 luglio, sul palco della festa della Lega in piazzale Salinari c’era Matteo Salvini e Silvio Berlusconi in collegamento telefonico dalla Sardegna. Con Bruno Vespa nei panni del cerimoniere, l’asse Carroccio-Fi è stato rinforzato. Grande assente Giorgia Meloni.

Il presidente di Forza Italia ha elogiato la capacità di leadership di Salvini, rafforzatasi proprio da quando ha proposto la federazione di centrodestra. Berlusconi parla di Lega e Forza Italia come di “cuore pulsante” del centrodestra.

Tra il leghista e il forzista non mancano però le distanze. Ad esempio il Cavaliere si è detto favorevole all’obbligo vaccinale e al green pass. Salvini, poco prima, in collegamento con una trasmissione tv aveva ribadito che, a suo avviso, vanno ascoltate le ragioni di chi manifesta in piazza contro le restrizioni e confermato la sua contrarietà a ogni obbligo di vaccinazione, anche del personale scolastico.