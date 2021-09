Elezioni comunali, Donati in piazza con Salvini: «Si ingrana la quarta»

Il segretario del Carroccio a Ravenna il 24 settembre per sostenere l’albergatore contro De Pascale

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, sarà in piazza del Popolo a Ravenna il 24 settembre alle 18 per sostenere la campagna elettorale di Filippo Donati, l’albergatore 60enne candidato a sindaco con una coalizione che conta tre liste: Fratelli d’Italia, Lega e Viva Ravenna. Dal suo profilo Facebook personale Donati ha dato la notizia dell’appuntamento elettorale commentando: «Si ingrana la quarta». Intanto oggi, 19 settembre, Donati ha accolto in città il senatore Ignazio La Russa, vicepresidente a Palazzo Madama.