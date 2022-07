Ambulante ucciso in strada, il capogruppo della Lega parla di speculazione politica

Rolando sul caso di Civitanova: «Vorrei capire meglio le dinamiche, dai video non si capisce»

Anche nel Ravennate, come in tutta Italia, tiene banco il caso di Civitanova Marche, dove un ambulante di 39 anni, Alika Ogorchukwu, è stato ucciso da un passante nel centralissimo corso Umberto.

A colpire è in particolare il commento sui propri profili social di Gianfilippo Nicola Rolando, capogruppo in consiglio comunale, a Ravenna, della Lega.

«Di scazzottate nella vita ne ho viste tante, tantissime, in gioventù per la strada e nei miei 7 anni di servizio come buttafuori, bottiglie rotte, manganelli, bastoni, coltelli e anche armi da fuoco – commenta Rolando -. Vorrei capire meglio le dinamiche che hanno portato alla morte l’ambulante perché dai video non si capisce. Le aggressioni vanno condannate, tutte, in questo caso (sotto campagna elettorale) ho il timore che qualcheduno ci stia speculando politicamente sopra».