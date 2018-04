Sicurezza: telecamere più efficienti a Massa Lombarda grazie alla nuova fibra ottica

Gli occhi elettronici che presidiano la cittadina sono una trentina. Il sindaco: «Investiremo ancora in questa direzione»

Ultimata a Massa Lombarda, pochi giorni fa, l’ulteriore copertura del territorio con oltre tre chilometri di fibra ottica, che vanno a potenziare la struttura già presente. Un intervento che ha permesso di installare una telecamera ad alta definizione nella zona di piazza Mazzini, a ridosso dell’abside recentemente ristrutturato. Una telecamera identica è stata posizionata all’altezza della rotatoria di viale Zaganelli con via Piave, in fregio al centro culturale “Carlo Venturini”. Una terza telecamera tiene ora monitorata 24 ore al giorno via Vittorio Veneto alla confluenza di via dei Lombardi, in pieno centro storico.

Oltre a ciò, l’Amministrazione comunale ha scelto di dotare di fibra ottica la zona che comprende anche il parco giochi Millepiedi, permettendo in tal modo agli utenti del parco di poter utilizzare gratuitamente la connessione internet. La stessa opera è stata realizzata a beneficio del centro giovani Jyl.

Per il sindaco Daniele Bassi, «questa è l’espressione concreta di impegni a suo tempo assunti e concretizzati con determinazione, in coerenza con la scelta di creare le migliori condizioni di accesso Wi-Fi gratuito nei luoghi pubblici di maggiore aggregazione, oltre al consolidamento della videosorveglianza a beneficio dei nostri concittadini e della loro percezione di sicurezza, di cui hanno pienamente diritto. Continueremo questo impegno, privilegiando in tal senso l’utilizzo delle risorse a disposizione. Ad oggi, Massa Lombarda è presidiata in modo capillare da una rete di oltre 30 telecamere, tutte digitali e ad alta definizione».