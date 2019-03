Sfilate, degustazioni, benessere, artigianato: torna “Assaggi di primavera” con Cna

Appuntamento il weekend del 30-31 marzo in centro a Ravenna

Torna per il quarto anno consecutivo la manifestazione “Assaggi di primavera” a Ravenna: nella cornice di Palazzo Rasponi e Piazza Kenney oltre 40 aziende dell’artigianato, della moda, dell’estetica, del benessere, del food e del “green” in genere, che coinvolgeranno il pubblico in eventi, sfilate, degustazioni, dimostrazioni, progetti, intrattenimento e animazione (ingresso gratuito dalle 10 alle 19). Il 30 e 31 marzo un weekend promosso da Cna Ravenna per salutare il ritorno della primavera con il patrocinio del Comune di Ravenna, sotto la direzione organizzativa di Alessandra D’Imperio.

In piazza Kennedy si terrà l’esposizione e mostra mercato di piante, fiori e arredo per casa e giardino mentre i produttori aderenti a Campagna Amica, nella giornata di domenica 31 marzo, proporranno un mercato straordinario con le eccellenze enogastronomiche del territorio a Km Zero. Dentro a Palazzo Rasponi verrà allestita una speciale Area del Gusto con le proposte di ristorazione vegetariana (ma non solo) de La Reverie. Sarà possibile fermarsi a pranzo, per un aperitivo, per una merenda o per una pausa o semplicemente per degustare un calice di birra artigianale del Birrificio Icb.

Il piano nobile del palazzo ospiterà una vetrina esclusiva dedicata all’artigianato di qualità con una selezione delle migliori botteghe artigiane e delle loro realizzazioni “fatte a mano”. Pezzi unici, originali, artigianali e creativi: dalla ceramica, al mosaico, dalla sartoria alle tele stampate, dal bijoux al complemento d’arredo.

Un’ area dedicata a benessere e salute accoglierà i visitatori con “assaggi” di trattamenti per un riequilibrio psico-fisico e un benessere quotidiano: riflessologia plantare e facciale, campane tibetane, trattamento shiatsu, massaggio ayurvedico e acroyoga in collaborazione con la naturopata Marina Casadei e Mirca Trombini, operatrice Shiatsu, Qi Gong e Yoga.

Il salone delle feste farà da cornice alle scenografiche sfilate dedicate alla moda, alla bellezza e al glamour. Sabato pomeriggio, alle 16.30, la sfilata di acconciature “Le donne ispirate a Coco Chanel nel tempo e nelle stagioni” con gli allievi del corso di qualifica per acconciatore ed estetista, del corso di operatore alle cure estetiche e del corso tecnico dei trattamenti estetici della scuola del benessere Cna Ravenna, Ecipar Ravenna e Ial Emilia Romagna. Durante la sfilata si terrà il live show di Antonio Garrido, titolare di numerosi saloni di acconciatura a Barcellona e Madrid, consulente di immagine e responsabile dello stile di numerose celebrità.

Domenica pomeriggio, alle 16, saranno invece protagonisti gli acconciatori professionisti con la sfilata-show ispirata al mondo dei cartoni animati “Capelli d’artista: c’era una volta… il mondo delle fiabe Disney” con Alessandra e Susanna Aribelli Parrucchieri, Duepuntiperfetto parrucchieri di Alice Amadori, Via Veneto 5 Aribelli Parrucchieri, Vittorio Parrucchieri, Stile Libero Parruchieri, Quintessence Parrucchieri di Elena Miccoli e Enis e Linea Dielle Hair Stylist.

In tema di verde e natura, sabato mattina alle 11, si terrà il dibattito “I nemici delle piante e gli effetti della globalizzazione” a cura di Massimo Bariselli e Giovanni Benedettini del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia Romagna e, domenica mattina alle 10, la relazione dell’ingegnere architetto Barbara Bartoli “Greenbuilding 2019 per abitare i colori fra bonus e incentivi”.

In tema di salute e benessere, domenica mattina alle 11.30 si terrà il dibattito “La nutrizione della prevenzione e cura dei tumori” a cura della dottoressa Patrizia Serra, coordinatore Data Manager Ubsc e responsabile del progetto Nutro-Irst, in collaborazione con Ior Ravenna. Domenica mattina alle 11 le guide in rete Cna offriranno l’opportunità di una visita guidata di Palazzo Rasponi con aperitivo finale (su prenotazione al cell 3389255590 oppure a guideinretecna@gmail.com).

Per tutto il week end ci sarà inoltre un ricco programma di intrattenimento e animazione: sabato pomeriggio, dalle 16.30 nel cortile di Palazzo Rasponi, le dolci note dell’arpa di Marta Celli e domenica pomeriggio, dalle 17 su piazza Kennedy, in collaborazione con Bell’Italia, musica e balli country con la scuola di ballo Free to Dance.