Italia incandescente, in provincia di Ravenna anche 45 gradi al suolo – LA FOTO

Le immagini catturate dal satellite Sentinel 3 del programma europeo Copernicus

È arrivata anche a 45 gradi la temperatura della superficie in alcune aree della provincia di Ravenna, in questi giorni. Lo si evince dalle immagini dell’Italia incandescente per il caldo catturate dal satellite Sentinel 3 del programma Copernicus, di Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Commissione Ue).

Le aree più roventi sono in Puglia, Sicilia e Sardegna e alcuni punti di Campania, Lazio, Toscana e Marche, dove sono stati raggiunti i 50 gradi.

Le immagini – come sottolinea un’agenzia dell’Ansa – sono state pubblicate su Twitter dal Servizio di gestione delle emergenze Copernicus che scrive nel messaggio: «L’Italia brucia di calore. Deve essere stata una giornata difficile per i primi soccorritori e i medici». Nello stesso messaggio, il Servizio emergenze di Copernicus precisa che la mappa del calore è relativa alle temperature raggiunte dalla superficie terrestre e non dall’aria.