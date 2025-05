Nel corso della manifestazione sarà inaugurato il nuovo sistema di illuminazione delle statue sulla rotonda intitolata alla scrittrice

Torna a Cervia il festival dedicato a Grazia Deledda: in programma il 10 e 11 maggio due giorni di letture e incontri nel giardino di Villa Caravella (dimora della scrittrice) e l’inaugurazione del sistema di illuminazione delle statue di Angelo Bianchini a lei dedicate. Il tema che guiderà questa terza edizione del festival sarà la rilettura dei suoi racconti seguendo le orme dei tanti animali domestici e selvatici che li hanno ispirati. Il programma alterna conversazioni storiche e letterarie con le scrittrici Elisa Mazzoli, Sarah Savioli e Sandra Petrignani, letture a cura di Lelia Serra e Ruggero Sintoni, musica con il duo di chitarre Striago e di fisarmoniche Baguette, oltre a momenti divulgativi e conviviali.

La prima giornata del festival sarà dedicata proprio a Bianchini e al valore delle sue statue di bronzo, apposte al centro della rotonda Deledda, con una conferenza di Giovanni Gardini, direttore del Museo Diocesano di Faenza e del Museo Lercaro di Bologna, e il ricordo del nipote Luca Biancini.

«L’illuminazione della Pescivendola romagnola e della Pastora sarda, inaugurate nel settembre del 1956 a venti anni dalla morte della scrittrice, rappresenta un nuovo passo in avanti nel percorso di recupero della memoria ‘deleddiana’ della città che si aggiunge alla targa storica e alla segnaletica per raggiungere Villa Caravella Marisa Ostolani, presidente dell’Associazione Grazia Deledda, una Nobel a Cervia -. L’anno prossimo saranno 100 anni dal conferimento del Nobel alla scrittrice ed è il momento propizio per fare un nuovo salto di qualità».

In previsione della riqualifica del lungomare cittadino infatti, l’associazione propone di: «Farlo diventare a misura di Nobel non solo di nome, ma anche di fatto, con opere artistiche per omaggiarla ed elementi di arredo urbano che facciano conoscere le parole straordinarie con cui Deledda descrive la sua bella-verde-ventosa Cervia. Dovremmo cogliere questa opportunità per legare in modo indissolubile la nostra memoria a quella dell’unica italiana premio Nobel per la letteratura».