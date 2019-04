La ravennate Balducci convocata nella Under 16 azzurra per un torneo internazionale

Volley giovanile / La quindicenne della Teodora MIB Service unica romagnola del gruppo guidato da D’Aniello e Maghella che parteciperà dal 20 al 22 aprile alla importante “Cornacchia World Cup”

Pasqua a tinte azzurre per Vittoria Balducci, che trascorrerà l’imminente periodo di feste prendendo parte con la nazionale Under 16 al torneo internazionale “Cornacchia World Cup” dal 20 al 22 aprile in provincia di Pordenone. La quindicenne giallorossa risponderà alla convocazione presentandosi nel pomeriggio di giovedì 18 a Prata, in Friuli, dove, unica romagnola compresa nella lista delle sedici atlete stilata dai tecnici federali Pasquale D’Aniello e Oscar Maghella, sarà impegnata in un collegiale che comprenderà due giorni di allenamento e la partecipazione all’importante kermesse.

Il “Cornacchia” è uno dei più importanti tornei giovanili a livello europeo ed è riservato ad atlete Under 19. Ques’anno giunge alla 36ª edizione e tra le 32 iscritte sono presenti molte selezioni nazionali e tante squadre in rappresentanza di club italiani e stranieri con maggior tradizione a livello giovanile. L’ Italia, che partecipa con la formazione Under 16 in preparazione dei campionati europei giovanili di categoria 2019 che si terranno a luglio in Italia e Croazia, è inserita nel girone con Timisoara (Romania), Chions (Pn) e Leuven (Belgio); contro quest’ultima è in programma la gara di esordio venerdì 19 aprile in località Villotta di Chions.

Per la ravennate classe 2004, schiacciatore e capitano della squadra che nella passata stagione ha centrato il 7° posto alle Finali Nazionali under 14 e quest’anno compresa nel roster che ha partecipato con Teodora MIB Service ai campionati regionali di serie D e under 16 eccellenza, si tratta di una conferma in maglia azzurra, dopo aver risposto alle precedenti quattro convocazioni dei tecnici della federazione, l’ultima delle quali a Cambiano, in provincia di Torino, durante il periodo natalizio.

«Vittoria, due volte campionessa regionale Under 13 e due successi al Trofeo delle Province dell’Emilia-Romagna, si distingue ogni giorno per la dedizione e l’impegno che dimostra in allenamento – osserva Maria Grazia Montevecchi, direttore tecnico del sodalizio del presidente Palmiro Nardi – mostrando un sempre crescente desiderio di migliorare e che sia riuscita addirittura a porsi all’attenzione del settore tecnico nazionale, va considerato anche come premio per la nostra società. Questo è solo l’ultimo dei risultati conseguiti dalla Teodora Torrione, grazie al grande lavoro che viene svolto a livello giovanile sul territorio ravennate. Per questa ragione desidero complimentarmi con Vittoria e con i nostri allenatori, gli stessi che hanno seguito i primi passi di altre atlete che sono state o sono tutt’ora di interesse nazionale, ultima delle quali Sara Panetoni, nella stagione appena terminata in forza al Club Italia in A1».