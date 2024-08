L’Olimpia Teodora riparte dalla B1 e dal Pala Costa. Dal 26 agosto la preparazione

Le ravennati inserite nel girone C. Ecco il calendario

Tutto pronto in casa Olimpia Teodora per la prossima stagione sportiva, nel campionato di B1. Pur in un clima ancora decisamente estivo, con la pubblicazione dei calendari del volley per la stagione 2024/2025 si comincia a respirare aria di competizione.

Il campionato di Serie B1 è stato ristrutturato con la riduzione del numero dei gironi da 5 a 4, composti da 14 squadre (non più 13 come in passato). La compagine giallorossa è stata inserita nel girone C che comprende le squadre venete e la fascia est dell’Emilia-Romagna (Bologna compresa) fino a scendere nelle Marche e in Abruzzo. Ci saranno i derby con Bologna, Cesena, Forlì e Riccione e tante sfide interessanti con un livello che si prevede elevato.

Il campionato prenderà il via sabato 12 ottobre e vedrà le leonesse in trasferta contro l’ambiziosa Pieralisi Jesi. La “prima” al Pala Costa è in programma il sabato successivo (19 ottobre) nel match con Cortina Express Imoco San Donà, squadra juniores di Conegliano, da due anni Campione d’Italia di categoria.

Olimpia ancora tra le mura amiche nella terza giornata, sabato 26, contro Futura Volley Teramo.

La rinnovata Olimpia Teodora inizierà la preparazione lunedì 26 agosto con un paio di settimane di intenso lavoro fisico guidato da Daniele Ercolessi, alternata ai primi lavori con la palla in spiaggia al bagno Marinamore di Marina di Ravenna condotti dai coach Federico Rizzi e Fabio Falco. Seguirà un periodo di lavoro in palestra con anche qualche amichevole già programmata con Bologna, Forlì e Cesena, per affinare i meccanismi di gioco.

C’è grande entusiasmo attorno a questo gruppo di lavoro e l’head coach giallorosso non si nasconde: «Sono molto entusiasta e non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura. A mio avviso abbiamo allestito un’ottima squadra con grande identità ravennate (ben 9 giocatrici sulle 14 del roster sono di casa, ndr), con il giusto mix di esperienza e gioventù. Il nostro obiettivo è quello di crescere, migliorare, valorizzare le nostre giovani promettenti e soprattutto riaccendere la passione per il volley femminile a Ravenna. Vogliamo riempire il palazzetto ed entusiasmare il pubblico ben sapendo che questo passerà anche dal nostro gioco. Le basi ci sono, la struttura societaria è solida, motivata e composta da persone che lavorano con passione e competenza. Abbiamo tutto per regalare e regalarci belle soddisfazioni».