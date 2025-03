Partenza falsa della Consar nei playoff: al Pala Costa passa Siena

Ora i ravennati dovranno vincere in Toscana per evitare di essere eliminati ai quarti di finale

Una domenica nera per i colori giallorossi. A poche ore di distanza dal ko del Ravenna del calcio nel derby fondamentale di Forlì (con la promozione diretta in Serie C che ora è molto più lontana), anche la Consar incassa una pesante sconfitta nella partita di andata dei quarti di finale dei playoff per la promozione nella Superlega del volley.

Una sconfitta pesantissima perché arrivata in casa, al Pala Costa, contro Siena, sesta in classifica nella stagione regolare (la Consar aveva chiuso terza). Ora sarà decisivo il ritorno a Siena di domenica prossima, 30 marzo: Ravenna dovrà solo vincere, per regalarsi la bella al Pala Costa il 2 aprile.