Coppia di anziani investita da un’auto della polizia municipale

I pedoni stavano attraversando viale Farini, nel tratto all’altezza di piazza Mameli, quando sono stati colpiti dalla pattuglia dei vigili urbani

Una coppia di anziani è stata investita da un’auto di servizio della polizia municipale di Ravenna. L’episodio è accaduto nella mattinata di oggi, lunedì 25 febbraio. I due pedoni stavano attraversando via Farini quando sono stati colpiti dall’automobile dei vigili urbani che stava percorrendo la strada in direzione stazione. Le conseguenze non sono state preoccupanti: subito soccorsi dal 118, nessuno dei due ha riportato gravi conseguenze. I rilievi sono stati portati a termine da un’altra pattuglia della polizia municipale.