Sensi unici, divieti e zone 30 km/h: così cambia la viabilità attorno a via Faentina

La giunta ha approvato il piano particolareggiato della zona. Diversi scenari presi in considerazione sono stati tradotti ad un piano diviso in tre stralci funzionali

Il Comune di Ravenna ha approvato il Piano particolareggiato del traffico di via Faentina utile – ricorda la giunta comunale – a migliorare la circolazione, la sicurezza e l’ambiente della zona. «Attualmente – si legge nel piano – le criticità principali si presentano sulle vie Enrico Pazzi e Romolo Conti» ma il documento entra nel dettaglio di numerose traverse che finiscono nella strada principale della zona ovest della città. Le problematiche principali che caratterizzano gli incroci sono «riconducibili ad un principale fattore determinante: la presenza del percorso ciclopedonale bidirezionale» che causa un arretramento della linea di stop rispetto alla carreggiata di via Faentina.

Gli scenari presi in considerazione

I tecnici hanno studiato dei modelli da implementare in maniera progressiva che poi saranno tradotti in pratica in vari stralci. I primi due passi sono il divieto di svolta a sinistra in via Pazzi per i veicoli che percorrono via Faentina in direzione centro storico. Secondo step è l’inserimento di questi sensi unici: via Toscana (tratto e direzione da via Marche a via degli Spreti); via B. Centofanti (tratto e direzione da via Marche a via degli Spreti); via degli Spreti (tratto e direzione da via Toscana a via Umbria); via degli Spreti (tratto e direzione da via E. Pazzi a via Umbria); via Umbria (tratto e direzione da via degli Spreti a via Marche); via Lazio (tratto e direzione da via Marche a via degli Spreti). Nella cartina sottostante, le frecce indicano la nuova circolazione della zona.

In seguito si prevede il divieto di svolta a sinistra in via Conti e in via Rossini per i veicoli che percorrono via Faentina in direzione Fornace Zarattini. Previsto poi l’istituzione del senso unico di marcia in via Caprera (da via Faentina a via Quarto) e in via don Mesini (da via Faentina a via Cicognani). Ci sono infine due ipotesi di lungo periodo perché legate alla realizzazione di un collegamento diretto tra via Fuschini (la strada che costituisce il tratto finale della circonvallazione esterna e che sbuca al ponte di via Faentina). In seguito a questo intervento l’ipotesi è quella di istituire un senso unico in via XIV luglio (tratto da via Canalazzo e rotonda Buck Pearl) ed in via Canalazzo (tra via Zalamella e via Bovini).

Queste ipotesi sono state simulate ed è emerso un beneficio su numerose via, con un leggero appesantimento su via Codronchi e Centofanti per i quali si interverrà con sistema di mitigazione.

Come si interverrà nel concreto

Dagli studi precedenti, discende il piano particolareggiato che prevede tre stralci di intervento. Nel primo si ipotizzano modifiche circolatorie, con l’inserimento di sensi unici, in via Toscana (tratto tra via Marche e via degli Spreti) e degli Spreti (tra le vie Toscana e Pazzi), via Lazio e via Umbria. Ipotizzata poi la limitazione della svolta a sinistra in via Pazzi, con istituzione di una zona a 30 km/h. Modifiche circolatorie – infine – in via don Mesini e in via Caprera.

“Questo primo stralcio di interventi – si legge nel piano – indurrà una modifica delle abitudini degli utenti che quotidianamente ed in maniera sistematica percorrono itinerari lungo le strade interessate; pertanto, in un primo periodo, si potrebbero osservare incrementi dei flussi di traffico nelle strade limitrofe con conseguente rilievo di modeste criticità. Si ritiene che tali criticità si esauriranno dopo il periodo iniziale di adattamento degli utenti al nuovo assetto circolatori».

Gli altri due stralci sono sul medio-lungo periodo. Per quanto riguarda l’incrocio tra le vie Faentina e Codronchi, si ipotizza l’installazione «di dissuasori della sosta in prossimità dell’intersezione per impedire che i veicoli ostruiscano la parte iniziale della via, riduzione della lunghezza dell’attraversamento ciclo-pedonale e impedimento della sosta in un varco dell’aiuola spartitraffico sulla via Faentina». Per quanto riguarda l’incrocio con via Centofanti i tecnici ipotizzano una riduzione «dell’attraversamento ciclo-pedonale e limitazione della sosta in prossimità dell’intersezione per impedire che i veicoli ostruiscano la parte iniziale della via». Infine si istituirà sulle vie Centofanti, Codronchi, Rossini e Vitali una zona 30 km/h.

Infine il terzo stralcio che prevede una messa in sicurezza negli incroci con le vie Vitali e Conti (dove sarà limitata la svolta a sinistra, analogo provvedimento che verrà preso su via Rossini).