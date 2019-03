Settantenne guida dopo aver bevuto e con la patente revocata: denunciato

Notato mentre faceva strane manovre nel piazzale della Stazione Ferroviaria ha attirato così l’attenzione della Polfer che lo ha controllato

Un uomo di 70 anni è stato pizzicato dalla polizia ferroviaria alla guida con un tasso alcolemico superiore alle norme. Ad attirare l’attenzione della Polfer le strane manovre in retromarcia che l’uomo stava facendo nel piazzale antistante la stazione. Fermato, il 70enne di origine pugliese ma residente nel forese, è stato sottoposto ad etilometro ed ha evideniato un tasso alcolemico ben superiore allo 0,5 di legge. Non solo: sull’uomo pendeva anche un provvedimento di revoca della patente. Nonostante ciò, l’uomo era comunque alla guida. Il 70enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Il veicolo, privo della copertura assicurativa, è stato sequestrato.