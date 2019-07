Ancora un incidente sulle strade, ancora un motociclista morto: è un 17enne

Scontro con una vettura, il minorenne è deceduto sul colpo

Secondo incidente stradale con esito mortale sulle strade ravennati nel weekend: un 17enne ha perso la vita in sella a uno scooter quando si è scontrato con una vettura a Montaletto, all’incrocio tra via Visdomina e via Confine, verso le 14 di oggi 21 luglio. Il ragazzo è morto sul posto.

Venerdì notte invece era stato un 62enne a morire in sella a una Bmw a Sant’Antonio.