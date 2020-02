Contratto part-time da 24 ore al mese ma ne lavorava fino a 190 per 300 euro

Controlli della guardia di finanza: sei lavoratori in nero e quattro facevano più ore degli accordi, 30mila euro di sanzione per il gestore

Era inquadrato con un contratto part-time per 8 ore settimanali ma lavorava in cucina fino a 190 ore al mese con una retribuzione netta che, per talune mensilità, era di poco superiore a 300 euro. È il caso che riguarda un lavoratore del Bangladesh trovato dalla guardia di finanza in un locale di Milano Marittima. L’ispezione delle Fiamme Gialle ha accertato la presenza di sei lavoratori in nero e quattro i cui effettivi orari di lavoro non rispecchiavano i contratti di assunzione. Al gestore dell’attività è stata contestata una sanzione amministrativa per un importo di circa 30mila euro, cui si aggiunge la diffida alla regolarizzazione del Libro Unico del Lavoro. Per quanto riguarda l’omesso versamento dei contributi, è stata interessata la direzione dell’Inps per l’applicazione delle sanzioni.