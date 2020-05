Ravenna, apre in zona via Vicoli «il primo supermercato autogestito della Romagna»

Al posto di una rosticceria. I soci della cooperativa saranno clienti e proprietari allo stesso tempo

Aprirà «fra poche settimane» (scrivono i promotori oggi, 4 maggio) il «primo supermercato autogestito della Romagna». Si tratta del primo punto vendita “test” (con l’obiettivo in futuro di aprire in una sede più grande) del progetto della cooperativa Stadera. Il negozio aprirà quindi probabilmente entro il mese di maggio in via Veneto 4, a Ravenna, zona via Vicoli. Al posto dell’attività Rosticceria dei Lovi.

«Il negozio – scrivono i promotori – è perfetto per le esigenze iniziali della cooperativa: oltre a trovarsi in una zona molto tranquilla e facilmente raggiungibile a piedi, in bici, in auto o con i mezzi pubblici, presenta tutte le caratteristiche strutturali che stavamo cercando. E grazie ai cantieri partecipativi che organizzeremo questo mese, sarà efficiente e ospitale allo stesso tempo».

l modello organizzativo di Stadera si basa sulla partecipazione diretta dei soci alla gestione quotidiana del negozio. Che saranno quindi clienti e proprietari, ma anche soci volontari coinvolti per circa 3 ore al mese nelle diverse attività di gestione del punto vendita e della cooperativa.

«Questo tuo contributo – si legge nel sito di Stadera – farà sì che la cooperativa autogestita possa garantirti un’ampia scelta di prodotti (alimentari e non) a prezzi molto competitivi e trasparenti, e che possa effettuare un ricarico ridotto sui prezzi dei fornitori».

Un luogo, assicurano i promotori, dove poter acquistare «prodotti di qualità, il più possibile biologici e locali, a prezzi trasparenti e accessibili».