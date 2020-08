Fiamme in un camper alla stazione di servizio, ustionato un 17enne

Il ragazzo è al Bufalini di Cesena. L’incendio è partito durante un’operazione alla colonnina del gas

Una violenta e improvvisa fiammata si è sviluppata all’interno di un camper a Cervia poco dopo le 18 di oggi, 19 agosto, mentre si trovava in una stazione di rifornimento sulla statale Adriatica all’altezza di Tagliata. Un ragazzo di 17 anni (18 da compiere il prossimo mese) è stato raggiunto dalle fiamme e si trova ora al centro grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena. Sulla dinamica dovranno fare luce la polizia locale e i vigili del fuoco.

Secondo le informazioni disponibili, il conducente del camper – un 62enne bresciano residente a Padova, nonno del ferito – aveva chiesto la ricarica di due bombole. Non è chiaro se fossero per l’uso a bordo del veicolo o per altre circostanze. Ma durante quelle operazioni si sarebbe sviluppato il principio di incendio all’interno dell’abitacolo dove si trovava solo il ragazzo. Le fiamme non hanno coinvolto la stazione di servizio anche grazie al tempestivo intervento degli operatori che hanno isolato le pompe. Sul posto sono poi intervenuti i pompieri del distaccamento cervese.