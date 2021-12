Dal 10 gennaio con la terza dose niente quarantena dopo contatti con un positivo

L’esonero vale anche per chi ha fatto la seconda da meno di quattro mesi. Per gli altri resta tutto com’è. Obbligo di super green pass (quello da guarigione o vaccino) esteso quasi ovunque: mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti all’aperto

Dal 10 gennaio i vaccinati con tre dosi o che hanno fatto la seconda da meno di quattro mesi saranno esonerati dalla quarantena se vengono a contatto con un positivo al Covid ma dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina Ffp2 per una settimana. Chi è nell’intervallo tra seconda e terza dose dovrà comunque fermarsi per 5 giorni e poi avere un tampone negativo rapido o molecolare. Tutto questo in un regime di autosorveglianza: in presenza di sintomi, infatti, tutto rimane come adesso. È la principale modifica introdotta dal decreto legge del Governo Draghi firmato nella serata di ieri, 29 dicembre. Per i non vaccinati resterà tutto com’è: 10 giorni di quarantena più tampone negativo o 14 giorni senza bisogno di tampone.

Nuove regole per gli spostamenti. Su tutti i mezzi a lunga percorrenza, aerei, treni, navi ,ma anche su autobus, metropolitane e mezzi di trasporto pubblico locale sarà consentito l’accesso solo con il super green pass. E certificato rafforzato anche per accedere agli impianti sciistici in zona bianca o gialla, a fiere, convegni o congressi dove fino ad ora bastava il tampone negativo. E anche nei ristoranti o bar all’aperto e negli alberghi. Pure per partecipare a matrimoni, battesimi, cerimonie civili e religiose servirà essere vaccinati o guariti. Così come per fare sport all’aperto.