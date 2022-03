Ravenna da record: 10 vittorie di fila, è la prima volta in 109 anni di storia

Successo 3-0 a Bagnolo in Piano (ancora a segno bomber Saporetti, capocannoniere del girone con 22 marcature). Il primo posto del Rimini resta distante 3 punti

Il Ravenna di Andrea Dossena si guadagna una pagina nel libro della storia giallorossa: la vittoria 3-0 a Bagnolo in Piano (27esima giornata di D) è la decima consecutiva in campionato per i giallorossi, una striscia finora mai realizzata nei 109 anni del calcio ravennate. La squadra resta al secondo a tre punti dal Rimini capolista (vittorioso 4-0 contro Borgo San Donnino): il 10 aprile al Benelli lo scontro diretto (poi resteranno ancora in palio 18 punti).

Contro la Bagnolese il Ravenna ha mandato a segno i suoi 3 top scorer: il solito Saporetti sempre più capocannoniere del girone (22), Calì arrivato in doppia cifra e capitan Guidone alla nona rete stagionale. L’attacco bizantino conta 66 gol fatti, il migliore tra tutti i nove gironi della categoria.

Da segnalare sul finale l’esordio in prima squadra di un altro prodotto del vivaio, il centrocampista Filippo Angelini, che dopo tante convocazioni trova la gioia dei primi minuti in campo.