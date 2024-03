Auto fuori strada in A14, muore 60enne al volante. Forse un malore

Vettura nel fosso a lato della careggiata, nessun altro veicolo coinvolto

Una vettura è finita fuori strada stamani, 9 marzo, nel tratto di Faenza dell’autostrada A14 e un uomo è morto. L’incidente è avvenuto all’altezza della frazione di Reda, l’auto viaggiava verso Bologna ed è finita nel fosso a lato della carreggiata. A bordo solo il guidatore, un uomo di 61 anni. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella che possa essere stato un malore e quindi l’incidente sia stato una conseguenza della perdita di controllo. Non sono stati coinvolti altri veicoli e il traffico è stato interrotto solo per poco tempo per consentire l’atterraggio dell’elicottero del 118 sull’asfalto.