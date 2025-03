L’appello dei sindacati: «Massima attenzione alla sicurezza dei lavoratori»

Cgil, Cisl e Uil chiedono flessibilità alle amministrazioni, incentivando smart working e chiusure aziendali nelle zone a rischio

In queste nuove giornate di allerta rossa in pronvincia, i sindacati lanciano un appello alle amministrazioni, chiedendo la massima flessibilità nella presa in carico delle esigenze del personale, valutando l’ipotesi di smart working ed eventuali chiusure aziendali nelle zone più a rischio.

«Dopo i drammatici eventi di maggio 2023 e settembre 2024, la Romagna si trova ancora una volta a dover affrontare un’emergenza climatica – scrivono Manuela Trancossi, Roberto Baroncelli, Carlo Sama rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil -. In queste ore di grande apprensione chiediamo a tutte le Amministrazioni e le attività produttive di ricorrere a ogni misura utile per garantire la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori».