Turismo, Confindustria boccia la proposta della Regione su Cassani presidente Apt

«Senza nulla togliere ai suoi meriti, ci aspettavamo un nome maggiormente rappresentativo, una figura tecnica di valore internazionale, con esperienze nel settore»

Confindustria Romagna boccia la proposta della Regione di nominare l’ex campione e ct della Nazionale di ciclismo, Davide Cassani, presidente dell’Azienda per la promozione del turismo dell’Emilia-Romagna. E, in vista dell’assemblea dei soci di Apt per il rinnovo degli organismi e delle cariche societarie, invita i soggetti coinvolti «a valutare per la presidenza la candidatura di una figura tecnica di valore internazionale, che abbia esperienze e competenze a 360 gradi sull’ampio e variegato mondo del turismo».

«Senza nulla togliere alla persona e ai meriti di sportivi di Davide Cassani, stimato professionista – precisa il presidente dell’associazione, Paolo Maggioli – ci aspettavamo un nome maggiormente rappresentativo e con una conoscenza approfondita dei tanti aspetti che compongono un settore economico complesso e decisivo per il territorio. Il presidente del principale ente di promozione turistica della Regione non deve solo essere un ambasciatore, ma una figura che faccia da regia con fermezza e sapienza alle tante anime che lavorano nel comparto, con conoscenze globali nel settore che a livello mondiale ha il più alto potenziale di crescita. Per liberare questo potenziale ancora inespresso del nostro territorio servono talenti che sappiano elaborare una strategia di marketing territoriale visionaria e lungimirante: in questo scenario Cassani sarebbe certamente un eccellente ambasciatore del turismo sportivo, così come altri professionisti che si sono distinti per meriti nelle proprie carriere potrebbero essere i volti e le voci che raccontano le tante sfaccettature del turismo emiliano-romagnolo. Dopotutto – conclude Maggioli – le persone continueranno a essere le prime e principali risorse di questo settore, in cui l’automazione avrà meno impatto rispetto ad altri ambiti, a favore dell’occupazione umana».