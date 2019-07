Novità in piazza Kennedy a Ravenna: al posto di Zushi apre un “all you can eat”

Si tratta del primo ristorante in Emilia-Romagna di una catena di imprenditori cinesi attivi nelle Marche e in Abruzzo

È durata tre anni l’avventura di Zushi a Ravenna. La catena italiana di ristoranti giapponesi che puntava su un menù alla carta come alternativa ai sempre più diffusi “all you can eat” ha infatti chiuso i battenti in piazza Kennedy già da alcune settimane.

E al suo posto ha aperto da un paio di giorni proprio un “all you can eat”, il primo ristorante in Emilia-Romagna di Sushikaiten, catena di ristoratori cinesi già operativa con sei locali tra Marche e Abruzzo.

E così ecco le formule di menù “no limits” a 14,90 euro per il pranzo e 23,90 per la cena, con le donne che fino a fine luglio pagano la metà.