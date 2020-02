Faenza da record: in cinque anni registrati oltre mille turisti in più al mese

Continua la crescita del comune manfredo. Bene anche Riolo Terme, quarto comune della provincia per pernottamenti

Faenza sta diventando quasi un caso da studiare, in ambito turistico. Fatta una doverosa premessa sul valore assoluto dei numeri – che non sono neanche paragonabili con quelli di Cervia e Ravenna (che raccolgono circa il 94 percento dei pernottamenti di tutta la provincia), rappresentandone grossomodo un decimo – Faenza è infatti l’unico comune della provincia, e probabilmente tra i pochi della regione, che negli ultimi cinque anni è riuscito a registrare una crescita continua di turisti e pernottamenti, aggiornando di anno in anno il proprio record storico.

E così nel 2019 (fonte Istat) sono stati 62.899 i turisti registrati nelle strutture ricettive del comune di Faenza, in crescita del 4,2 percento rispetto al 2018. E se si torna al 2015, i turisti erano oltre 15mila in meno. In media in pochi anni Faenza ha guadagnato quindi più di mille visitatori al mese. E di pari passo sono aumentati i pernottamenti, che nel 2019 sono arrivati a superare la soglia record di 157mila (+2,4 percento rispetto al 2018), quasi 40mila in più rispetto al 2015. E in maniera ancora più accentuata (+6,7 percento) sono cresciuti nel 2019 i pernottamenti di persone provenienti dall’estero, che oggi rappresentano quasi un terzo del totale.

A contribuire senza dubbio le iniziative legate alla ceramica cresciute in città, come la mostra mercato Argillà, oltre a una società di promocommercializzazione condivisa con Imola. Il vicesindaco Massimo Isola in questi giorni sui giornali ha inoltre sottolineato il lavoro dell’Amministrazione e quello dei privati, stimolati a investire in un campo fino a qualche anno fa se non inesplorato, sicuramente poco battuto tra gli imprenditori faentini.

La crescita si estende poi anche alle colline circostanti, con Riolo Terme che grazie al rilancio dell’impianto termale è diventato il quarto comune in provincia per pernottamenti (69.110), oltre diecimila in più rispetto a Lugo (in crescita del 10 percento nel 2019 ma fermo a quota 59mila) e quasi il doppio di Brisighella, sesto in questa particolare classifica, che nel 2019 ne ha registrati 36.411 (+1,6 percento sul 2018).