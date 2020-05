Partono i lavori sulla provinciale Gardizza tra Conselice e Lugo, dureranno 10 mesi

Il cantiere sarà realizzato in due fasi per un totale di 3,5 km tra gli incroci con la Selice e la Bastia: allargamento della strada e rifacimento del ponte sul Fossatone Nuovo

Da lunedì 11 maggio prendono il via i lavori per la riqualificazione della strada provinciale 59 Gardizza, nei comuni di Conselice e Lugo. Gli interventi cominceranno a Conselice, nel tratto compreso tra l’incrocio con la Selice e lo stabilimento Unigrà.

Una volta conclusi questi primi interventi, il cantiere si sposterà nel tratto tra l’Unigrà e l’intersezione con la Bastia, nel territorio di Giovecca. In quest’ultimo caso gli interventi prevedono anche la demolizione e ricostruzione del ponte sul canale Fossatone Nuovo.

Il progetto della riqualificazione prevede l’allargamento della strada a 9,5 metri e la sistemazione dei servizi dall’intersezione con la provinciale 13 Bastia fino all’intersezione con la Selice per una lunghezza di 3,5 km. L’ultimazione di tutti i lavori è prevista per febbraio 2021. Per tutta la durata di questi lavori, di competenza provinciale anche nella gestione della viabilità, il traffico nel tratto interessato sarà deviato su percorsi alternativi.