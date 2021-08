Il Conad La Caveja inaugura la ristrutturazione con 5 nuove assunzioni

Taglio del nastro l’1 settembre alle 9 con il sindaco e la benedizione del parroco. La struttura di 1.600 mq è della famiglia Taroni e occupa 31 persone

Completata la ristrutturazione del Conad La Caveja in via San Vitale a Sant’Agata sul Santerno. Inaugurazione mercoledì 1 settembre alle 9. Il punto vendita ha una superficie di 1.600 metri quadri di vendita e impiega 31 persone, di cui 5 assunte appositamente dopo l’intervento.

Tra le novità per la clientela ci sono la gastronomia calda e il reparto dedicato a pane e pasticceria. Come sempre grande attenzione alle referenze del territorio romagnolo, in particolare per l’ortofrutta, ma anche per la salumeria, le carni e i formaggi.

«Il Conad La Caveja di Sant’Agata sul Santerno — dichiara l’amministratore delegato di Cia-Conad, Luca Panzavolta — è gestito dalla famiglia Taroni, la cui professionalità ed esperienza sono fuori discussione. Già prima della ristrutturazione il supermercato era apprezzato dai clienti per la sua organizzazione, la qualità e la freschezza dei prodotti. Dopo l’importante investimento sostenuto per rinnovare i locali troveranno un ambiente ancora più accogliente e tante novità, insieme alla convenienza quotidiana del nuovo formato “Spesa Facile”».

Panzavolta interverrà al taglio del nastro con il sindaco Enea Emiliani. Don Claudiu Gherghel impartirà la benedizione.

Commercianti Indipendenti Associati è costituita da imprenditori dettaglianti indipendenti ed è una delle cooperative associate in Conad. La rete associata è presente in Emilia-Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Repubblica di San Marino, Marche (province di Ancona e Pesaro-Urbino), Friuli-Venezia Giulia, Veneto (assieme a Dao), Milano e alcune province della Lombardia. Il fatturato di vendita nel 2020 si è attestato a 2,3 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2019. La cooperativa ha una rete multicanale di 277 punti vendita; il sistema (tra punti vendita, società e cooperativa) occupa 10.906 persone.