Nuovo centro padel a Marina: il più grande in provincia, investimento da un milione

Inaugurati sei campi outdoor al posto di due da calcetto al circolo tennis in viale delle Nazioni. Entro fine anno previsti anche un nuovo spogliatoio e un negozio di attrezzature sportive del marchio Heroe’s, società di Bologna che sostiene il progetto

La padel mania ha un nuovo spazio in provincia di Ravenna. Dal 2 giugno è operativo un nuovo centro a Marina di Ravenna ed è il più grande della provincia. Sei campi (cinque da doppio e uno da singolo) di cui quattro verranno coperti dopo l’estate con una tensostruttura per essere operativi tutto l’anno. Le gabbie affiancheranno i due campi in terra rossa al circolo tennis in viale delle Nazioni, al posto dei due campi da calcetto in disuso da tempo. L’offerta è completata dal ristorante che già era presente e, entro fine anno, sarà costruito un nuovo edificio da adibire a club house con spazi ricevimento, altri spogliatoi e un negozio di materiale sportivo.

Dietro all’investimento da quasi un milione di euro infatti c’è la Heroe’s, società bolognese che produce e commercializza attrezzature e abbigliamento sportivi. Tutto era pronto circa un anno fa ma solo ora arriva il taglio del nastro. «Ci si è messa di mezzo la solita burocrazia, il problema con cui facciamo i conti sempre in Italia – spiega il 53enne Andrea Tonelli, uno dei tre soci –. A un certo punto abbiamo capito che avremmo avuto i permessi per aprire solo in inverno e abbiamo preferito posticipare a quest’anno per cominciare a giocare all’aperto in uno spazio spettacolare».

La Heroe’s è nata cinque anni fa dalla passione comune di tre amici che nella vita fanno altro. Tonelli è imprenditore nell’elettronica: «Il beach tennis è sempre stata una passione e con altri due soci abbiamo aperto una società che all’inizio faceva solo abbigliamento. Poi ci siamo allargati al padel e da quest’anno anche al pickleball».

L’esplosione del tennis in gabbia si misura da alcuni numeri: «Cinque anni fa in tutta Italia c’erano quattro-cinquecento campi. Il prossimo anno saranno circa cinquemila». L’intera provincia di Ravenna conta quasi una quarantina di campi. Il centro più grande in Italia è a Paderno Dugnano con diciotto piastre. L’area più gettonata è il Lazio dove c’è circa il 30 percento degli spazi da gioco. Tonelli è convinto che non ci sia più il rischio che sia tutto una bolla: «La Federazione tennis sta dedicando attenzione a questo sport, Sky ha comprato i diritti per trasmettere in diretta il World Tour e da quello che si dice nel settore gli spazi pubblicitari delle trasmissioni sono stati venduti velocemente. Il movimento sembra davvero decollato». Cosa spinge il padel? «È divertente da giocare e se giocato a buon livello è anche divertente da vedere perché gli scambi sono lunghi con colpi spettacolari. Se cominci a tennis ti serve un anno di lezioni per avere la capacità di mandare la pallina dove vuoi. A padel dopo poche lezioni puoi divertirti».